Ahi, Rui Patricio, che papera! ​Lo Sporting è fuori dalla Champions

Una brutta sconfitta nel penultimo turno di campionato rovina i piani dello Sporting CP. Il club portoghese frena ed ora resta a -3 dal secondo posto del Benfica, con la possibilità di mantenere solo l'ultimo posto sul gradino del podio negli ultimi 90 minuti della stagione. A condannare i biancoverdi, ora fuori dalla qualificazione diretta alla Champions, il tanto chiacchierato Rui Patricio, estremo difensore dello Sporting protagonista in negativo del match di ieri in casa del Maritimo.



I padroni di casa, infatti, hanno trovato il 2-1 della vittoria in pieno recupero, ad una manciata di secondi dal fischio finale. Ma sul gol di Ghazaryan più di una colpa ha proprio Rui Patricio, portiere che sembra il prescelto dal Napoli per sostituire tra i pali azzurri Pepe Reina nella prossima stagione. L'errore è diventato virale e i tifosi in rete attaccano il portiere da diverse ore. Ennesimo indizio di mercato?







