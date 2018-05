Russia, nuova banconota da 100 rubli: c'è il portiere Yashin

La Banca Centrale russa ha emesso una banconota da 100 rubli dedicata agli imminenti mondiali di calcio Fifa 2018. Il lato anteriore della banconota raffigura un ragazzo che ammira il leggendario portiere sovietico Lev Yashin che si tuffa per una parata; un pallone da calcio con una mappa in rilievo della Russia adorna invece il lato posteriore della banconota multicolore a predominanza blu-verde. In tutto verranno emessi 20 milioni di pezzi da qui alla partita di inizio del mondiale (14 giugno-15 luglio). Lo riporta il Moscow Times.

