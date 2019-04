Bomba dalla Spagna: Salah vuole lasciare il Liverpool

Momo Salah avrebbe deciso di lasciare il Liverpool. L'indiscrezione è oggi rilanciata dallo spagnolo 'AS', secondo cui il 26enne attaccante egiziano avrebbe chiesto alla dirigenza dei Reds di essere ceduto a fine stagione. Alla base della clamorosa svolta ci sarebbe una accesa discussione con il tecnico Jurgen Klopp e che fonti dello spogliatoio dei Reds avrebbero confermato al quotidiano spagnolo. L'ex Fiorentina e Roma avrebbe anche minacciato di voler far ricorso a 'transfer request', meccanismo previsto dalla Premier e con il quale calciatore comunica ufficialmente al suo club il desiderio di essere trasferito, salvo poi - grazie anche alla mediazione della proprietà - a convincersi a non far ricorso a quella formula, accettando l'impegno del club a facilitare il suo trasferimento se alla fine della stagione il calciatore manterrà l'idea di lasciare Anfield. «Di fronte a questo nuovo scenario si apre la possibilità che i grandi europei possano farsi sotto per prendere Salah», scrive il quotidiano sportivo spagnolo che non scarta l'ipotesi Real, anche se non va dimenticato il brutto tackle di Sergio Ramos nell'ultima finale Champions. Salah in questa stagione ha finora segnato 22 gol in 45 partite. La passata stagione ha segnato 44 gol in 52 partite e si è piazzato secondo nella Scarpa d'oro.

