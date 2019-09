Ventura fa le carte al campionato: «Scudetto all'Inter e io rifarei tutto»

di Bruno Majorano

Inviato a Salerno



Freme. Come un bambino la notte di Natale. Ad aspettare Giampiero Ventura non c'è un albero pieno zeppo di regali, ma un campo - verde pure quello- dove i giocatori della Salernitana stanno per iniziare l'allenamento pomeridiano. Si tratta del secondo nella stessa giornata, ma il 71enne allenatore italiano ha una voglia matta di riprendere. Lui la chiama «libidine», oramai da anni. È diventato il suo marchio. E l'ha esportato prontamente anche a Salerno, dove ha deciso di ripartire dopo gli ultimi due flop con la Nazionale e il Chievo.



Una bella scommessa visto l'ultimo campionato dei granata...

«Sono venuto senza nemmeno aver ben chiaro cosa ci fosse dall'anno scorso. Sono venuto con l'entusiasmo di un bambino».



