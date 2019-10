Salisburgo, già pronta la coreografia alla Red Bull Arena

di Gennaro Arpaia

Saranno circa 30mila, pronti ad assicurarsi il tutto esaurito per una sfida che può valere tutta la stagione in Champions League. Il Salisburgo attende il Napoli e lo fa con la forza del suo caldissimo tifo, pronto a vivere una serata di festa alla Red Bull Arena.



Lo stadio di casa è già vestito a festa, più di 24 ore prima della sfida agli azzurri. Già pronta la coreografia - nelle curve come nelle tribune della struttura - che domani sera i tifosi austriaci sveleranno all'ingresso in campo delle due formazioni.





