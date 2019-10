Salisburgo, Håland sfida il Napoli: «Possiamo affrontare chiunque»

«Sapevo che questo sarebbe stato il mio anno». Erling Håland non si nasconde, la nuova stella del Salisburgo si racconta ai microfoni del sito ufficiale austriaco e sfida il Napoli. «Sono consapevole di essere molto importante per la squadra e posso aiutare. Finora ho potuto confermarlo. Abbiamo una squadra affamata, agiamo in modo molto concentrato e siamo tutti orgogliosi e apprezziamo ciò che abbiamo qui a Salisburgo».



Mercoledì contro gli azzurri di Ancelotti. «Sono sempre stato affascinato dalle partite di Champions League e l’inno lo ascolto sin da piccolo», ha confessato Håland. «Ascoltarlo ora come giocatore nello stadio è semplicemente indescrivibile. Abbiamo dimostrato fin qui che la nostra squadra è in questa competizione con merito: possiamo resistere a qualsiasi avversario e raggiungere obiettivi importanti».

