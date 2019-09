Salisburgo incontenibile: 6-2 al Genk e vetta con il Napoli

Una serata indimenticabile, la prima in Champions League. Il Salisbuyrgo regola con un netto 6-2 il Genk nell'esordio casalingo di questa stagione Champions e si regala la notte più dolce, quella del primato nel Gruppo E insieme al Napoli, che nell'altro match ha regolato 2-0 i campioni in carica del Liverpool.



Partita subito in discesa per gli austriaci: in mezz'ora Haland segna la doppietta personale che cambia subito le cose, all'intervallo la squadra di casa è già sopra 5-1 con la tripletta del norvegese. Il gol di Lucumi sembra quello della bandiera per la squadra belga che nel secondo tempo trova anche il secondo gol con Samata. Il sigillo finale è di Ulmer per il 6-2.



Classifica Gruppo E



Salisburgo 3

Napoli 3

Liverpool 0

Genk 0

