Salisburgo, Marsch lancia la sfida: «A Napoli proveremo a vincere»

Jesse Marsch non si tira indietro, la sconfitta con il Napoli è una lezione dura da digerire, ma può aiutare la crescita del suo Salisburgo. «Abbiamo affrontato un avversario forte, lo sapevamo. Non siamo stati abbastanza aggressivi, anche se non so ancora perché ci hanno annullato il primo gol», ha detto l’allenatore degli austriaci.



«Siamo una squadra giovane, abbiamo provato a gestire alcuni tratti del match a non ci siamo riusciti, come dopo il 2-2. Siamo un po’ delusi ma credo che alla fine abbiamo fatto una buona partita. Il Napoli è stato bravo e furbo, ma lo sapevamo, avevamo preparato una partita su questo. In alcuni momenti cruciali non abbiamo dato il massimo. Dobbiamo difendere meglio, abbiamo subito troppi gol in queste tre partite e non possiamo permettercelo a questi livelli».



«Sappiamo che la qualificazione è complicata, ma siamo ancora vivi anche dopo questa sconfitta. Può essere una lezione per migliorare. A Napoli sarà di sicuro decisiva per noi, ma lo sapevamo già al momento del sorteggio. Dovremo essere più coraggiosi, giocarcela senza nulla da perdere», ha aggiunto l’americano. «Abbiamo ancora la speranza di passare il turno: il nostro gruppo ha qualità, mi piace lavorare coi miei calciatori. Sappiamo di dover affrontare i migliori al mondo in Champions, ma non è un problema: andremo a Napoli per cercare la vittoria».



