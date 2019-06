Eusebio Di Francesco è ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria. «Il presidente Massimo Ferrero e l'U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Eusebio Di Francesco, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022», spiega il club blucerchiato. «Di Francesco è la scelta migliore, con l'obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp -sottolinea il presidente Ferrero-. È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio!».



Eusebio Di Francesco dopo aver rescisso il contratto con la Roma, inizia quindi da Genova sponda Sampdoria la sua nuova avventura in panchina. Il tecnico prima della Samp ha guidato il Pescara, con cui ha ottenuto la promozione in serie B, il Lecce dove è stato esonerato, il Sassuolo dove ha conquistato una storica promozione in serie A e nel campionato 2015-16 anche una clamorosa qualificazione all'Europa League, e la Roma con cui chiude al terzo posto in campionato e con una semifinale di Champions prima dell'esonero a marzo.





