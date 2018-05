Samp-Napoli, dopo le proteste di Sarri annuncio contro i cori

Durante l'intervallo di Sampdoria-Napoli, gli arbitri hanno fatto fare un annuncio dallo speaker dello stadio per avvisare la tifoseria locale che nel caso di ulteriori cori discriminatori nei confronti di Napoli e dei napoletani la gara sarebbe stata sospesa. Un modo per sensibilizzare il Ferraris dopo che lo stesso Maurizio Sarri si era fortemente lamentato con il quarto uomo per i cori offensivi.



A seguito dei cori di discriminazione nell'intervallo, l'arbitro Gavillucci ha chiesto allo speaker di annunciare che in caso di cori ripetuti la gara Sampdoria- Napoli sarebbe stata sospesa con gravi sanzioni nei confronti della Sampdoria. L'annuncio è stato accompagnato da fischi da parte della tifoseria blucerchiata. Nel corso del primo tempo era stato il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, a richiamare il quarto uomo facendogli notare i cori discriminatori.

