Samp, Ferrero contestato al ristorante. Interviene la polizia

Continua la contestazione nei confronti del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. L'ultimo episodio è avvenuto ieri sera quando il numero uno blucerchiato in compagnia del tecnico Eusebio Di Francesco e del ds Carlo Osti, si trovava in un ristorante nell'entroterra genovese per fare il punto della situazione faccia a faccia e per parlare dei correttivi da apportare anche in sede di mercato. Qualcuno ha però visto il presidente doriano e poco dopo il tam tam ha radunato almeno una cinquanta tifosi all'esterno del locale dove poi sono volati insulti verso Ferrero.

Un clima comunque teso che ha spinto il presidente a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. E solo dopo l'arrivo di cinque volanti la situazione è tornata alla normalità e Ferrero ha lasciato il ristorante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA