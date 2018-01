Sampdoria, Giampaolo: «Contro il Benevento non va in campo la classifica»

di Redazione Sport

«In campo con il Benevento scenderanno le motivazioni». Marco Giampaolo non si fida della squadra campana e avverte la Sampdoria in vista della sfida di domani in casa del fanalino di coda del campionato. Il mister blucerchiato ha le idee chiare e sottolinea un aspetto: «La classifica non conta, bisognerà avere la meglio sul piano dell'attenzione. Il Benevento è allenato da un giovane mister che ha tante idee e potrà diventare un tecnico di riferimento nel calcio italiano. È una squadra che gioca tutte le sue partite, sta lavorando sulla mentalità, non è una squadra morta che ha tirato i remi in barca». Giampaolo deve rinunciare all'esterno sinistro difensivo Ivan Strinic mentre potrà contare sul recupero dell'attaccante Duvan Zapata che giocherà al fianco di Fabio Quagliarella. In difesa Vasco Regini è in vantaggio su Nicola Murru per sostituire Strinic. A centrocampo potrebbe esserci una chance per Karol Linetty al posto di Edgar Barreto. Confermati Lucas Torreira e Denis Praet. Intanto Giampaolo fa 'reloaded' e riavvolge il nastro di questa prima parte della stagione: «Da Benevento a Benevento è passato tanto tempo e sono successe anche molte cose: son passati cinque mesi. Il bilancio? È ancora presto per farlo, magari lo faremo dopo questa partita in occasione della sosta del campionato. Per me il girone di andata si chiude domani avendo una partita in meno delle altre squadre. E in campo non scenderà la classifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA