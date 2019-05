Live Sampdoria-Juve 0-0 L'ultima di Allegri in bianconero

La Sampdoria chiuderà il campionato al nono posto in classifica per quanto concerne i punti conquistati, ma è al momento quinta per reti segnate: a fare difetto in questa stagione è stata la difesa, con ben 51 reti subite. Frenata della Juventus nelle ultime giornate nella classifica del maggior numero di gol fatti: sono 70 dietro ad Atalanta, con 74 e Napoli con 72; ma con soli 28 gol subiti, i bianconeri si avviano ad essere salvo clamorose sorprese la retroguardia meno perforata del torneo.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA: Rafael; Sala, Ferrari, Colley, Bereszynski; Linetty, Barreto, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

JUVENTUS: Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Emre Can, Matheus Pereira; Dybala, Kean



La Sampdoria di mister Giampaolo si congeda da Marassi e saluta il campionato 2018/19 ospitando i campioni d'Italia, la Juventus, per l'ultima volta guidata in panchina da Max Allegri. I blucerchiati vengono dal pareggio per 0-0 sul campo del Chievo e giocano oggi per celebrare, a meno di clamorose sorprese, la vittoria dell'eterno Quagliarella nella classifica dei marcatori; i bianconeri scendono in campo invece per suggellare l'ottavo scudetto consecutivo conquistato in tutta scioltezza.

