Giampaolo rianima la Sampdoria: «Non siamo già con le infradito»

Con l'Europa League più lontana dopo la sconfitta a Bologna, la Sampdoria cerca l'ultimo aggancio domani al Ferraris con la Lazio ma Marco Giampaolo pensa a come alzare l'asticella per il futuro. «Se arriveremo settimi sarebbe un ottimo campionato. Se non sarà così sarebbe buono ma avremo qualcosa su cui riflettere» sottolinea il tecnico. «Non si tratta di mancanza di volontà, spesso ci sono delle difficoltà. Il salto di qualità mentale dipende da tutti: dall'allenatore, dai giocatori, dal club. Quell'uno che fa trentuno contiene tutto: faremo delle riflessioni per capire se può arrivare quell'uno. Queste cinque partite sono importanti per chiarirmi le idee. Alla squadra non posso rimproverare nulla, non dobbiamo rassegnarci a fare un campionato da ottavo-dodicesimo posto. Io non posso fare più quel campionato lì».



Secondo l'allenatore la Sampdoria «deve cercare di avvicinarsi alle squadre che stanno più in alto in classifica e capire come poter fare per raggiungere quell'obiettivo». «Ci può stare un pizzico di delusione ma si deve ragionare su quel qualcosa che ci può mancare per essere completi. Non affronteremo queste ultime cinque partite con le infradito saremmo punto e a capo». Domani mancherà il difensore centrale Andersen, al suo posto favorito Tonelli su Alex Ferrari per fare coppia con Colley. Poi tutti gli altri sono invece disponibili. E sulla Lazio Giampaolo spiega: «È una squadra forte, può arrivare tra le prime quattro. Anche se mancheranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto hanno qualità ma anche esperienza e fisicità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA