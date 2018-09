Quagliarella, gol da playstation: c'è un altro Ronaldinho a Marassi

di Marco Ciriello

Mentre tutti aspettavano il gol di Cristiano Ronaldo, invocandolo in gran coro, contandogli passi e respiri e tiri, è arrivato quello di Fabio Quagliarella, di tacco, da Ronaldinho. A trentacinque anni, l'ex attaccante del Napoli vive una altra vita a Genova con la Sampdoria, dove ha trovato il suo Brasile. Smarcatosi da un incubo fuori campo, ha ritrovato un terreno diverso, e una posizione favorevole, l'oltrequota, prendendo a giocare con la maturità di chi ha visto tanti campi e partite, e con la strafottenza dell'attaccante che può andare oltre se stesso, cercare l'impossibile, e trovarlo contro la sua ex squadra, contro la sua città, arrivando a chiedere scusa al portiere Ospina per averlo umiliato con un tocco che contiene una carriera.



È un gol al buio, di quelli che si segnano di rado, annodando tecnica e istinto. Come Jena Plissken, il personaggio di Kurt Russell in «Fuga da New York», Fabio Quagliarella non ha più nulla da perdere, e allora tira fuori giocate e stile che tutti si aspettano da quelli come Cristiano Ronaldo. Poi, magari, arriverà un Ligabue a cantarlo come per Oriali, per ora lui se la gode e si diverte, gioca palloni e partite in semplicità, non deve più avere l'egoismo del giovane attaccante, ma può dare cattivi consigli e palle buone o viceversa, può mettersi nel mezzo e scartare di lato e cadere, può tirare da dove vuole, anche perché ha dietro di sé un Bartleby in panchina, Marco Giampaolo, che ha masticato come lui il sogno e sprecato occasioni, e sa essere un trapezista, lasciandogli convinzioni mentre gli chiede piccoli sacrifici. E Fabio Quagliarella, esegue, distribuisce lanci e tocchi e parole, abbraccia con gli occhi e con i piedi, facendo il patriarca, del gioco e della squadra. Ha un mondo che gli gira intorno, e ragazzi di valore come André Grégoire Defrel al quale regala il pallone per segnare la doppietta, girandosi nell'area di rigore del Napoli con una semplicità ronaldesca, sì, e lasciando al ragazzo la possibilità di diventare Lazzaro, risorgendo sulle ceneri della difesa del Napoli, dimenticando una brutta stagione e aprendone un'altra alla grande. Con sicurezza Quagliarella si muove e gioca, nelle invenzioni fissate da Giampaolo, da capo tribù, senza strafare ha sofferto troppo per amareggiarsi certo lotta, non lascia nulla, ma sempre sorridendo, sempre cercando l'eleganza, la bellezza, anche se in un arretramento di qualche metro, in un movimento che lo porta ad uscire dall'area di rigore dopo esserci entrato per una vita, e questa uscita ha un carico di normalità che diventa filo diretto con la classe.



