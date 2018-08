Samp-Napoli, tifosi uniti nel dolore E Quagliarella prenota il riscatto

di Delia Paciello

Il Napoli a caccia della terza vittoria consecutiva su quel campo dove si piange ancora il lutto cittadino dopo il crollo del ponte Morandi. Ma questa volta le tifoserie saranno vicine, non ci saranno i cori razzisti che hanno accompagnato lo scorso Sampdoria-Napoli: fra le vittime della tragedia anche sei campani oltre a numerosi liguri e tutto lo stadio sarà unito nel dolore.



Intanto manca poco al match e i blucerchiati sono già a lavoro sul campo. Giampaolo sta preparando nei dettagli la gara e tra le sue fila scalpita Fabio Quagliarella, pronto a scrollarsi di dosso le critiche dopo la prestazione spenta contro l’Udinese. Una partita speciale per l’attaccante di Castellammare di Stabia ora che ha fatto pace con i napoletani e ha reso pubblico il suo amore per la città e il legame con l’azzurro. Certamente però non si risparmierà sotto porta e da professionista affronterà faccia a faccia Ospina, deciso a violare la sua porta per ritrovare il gol. Anche Lorenzo Tonelli si sta dando un gran da fare sperando di invertire le gerarchie e trovare una maglia da titolare: arrivato l'ultimo giorno di mercato proprio dal Napoli ora ha tanta voglia di riscatto contro la sua ex squadra. Il tecnico lo sta provando con regolarità in campo e potrebbe così prendere il posto di Colley giocando centrodestra e lasciando Andersen a sinistra. Il dubbio riguarda la sua tenuta fisica, ma le sue quotazioni sembrano in rialzo.



Dalle parti di Ancelotti invece si attende il ritorno di Mario Rui, anche se non è esclusa la presenza di Luperto che non ha deluso quando è stato chiamato in causa contro il Milan. Dubbi invece a centrocampo per Fabian Ruiz, che potrebbe non comparire nella lista dei convocati azzurri a causa del problema muscolare accusato prima dello scorso match. Diawara potrebbe sostituire Hamsik in cabina di regia dato che lo slovacco non sembra ancora completamente a suo agio nel ruolo di centrocampista basso.



Ma Ancelotti potrebbe schierare anche qualche altra novità: Verdi potrebbe prendere il posto di uno tra Insigne e Callejon in attacco mentre in difesa è pronto all’esordio Chiriches, che potrebbe dare riposo a Albiol.



