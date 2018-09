di Bruno Majorano

Chissà l'emozione. Lorenzo Tonelli ne avrà eccome. Perché da una parte ci sarà la prima gara con la sua nuova maglia (quella della Sampdoria), e dall'altra ci sarà la sfida al suo passato, quel Napoli che negli ultimi due anni è stato casa sua. Certo, una casa un po' sui generis, perché durante le sue due stagioni in azzurro, Tonelli non è mai stato un protagonista in campo. Ma fuori? Sì eccome. È stato la dimostrazione vivente che si può diventare idolo di una tifoseria anche senza essere titolare inamovibile. Il suo ruolino con il Napoli, infatti, dice 9 presenze in due anni, ma ben 3 gol. Bilancio sensazionale per uno che di mestiere fa il difensore centrale.



Ma non è tutto. Gol a parte, Tonelli si è sempre sentito parte di un gruppo che negli ultimi due anni lo ha eletto a leader dello spogliatoio a suon di scherzi e tormentoni social diventati veri e propri must a Napoli. Ecco perché quando ha lasciato la città per trasferirsi a a Genova (sponda Sampdoria) nell'ultimo giorno di mercato, i profili social suoi e di sua moglie Claudia sono stati letteralmente inondati da messaggi di affetto da parte di tutto il popolo napoletano. Sintomo che il suo carattere e la sua simpatia hanno contagiato tutti i tifosi.



