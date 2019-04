Sampdoria, si è dimesso Sabatini: lite con il presidente Ferrero

Dopo la brutta sconfitta per 3-0 subita con il Bologna, arriva la notizia delle dimissioni di Walter Sabatini. La decisione è stata presa al termine di una lite con il presidente Ferrero. Le dimissioni arrivano al termine di una settimana in cui tanto Sabatini quanto Osti, altro dirigente della Sampdoria, sono stati accostati al club rossoblù in vista della prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA