Live Sampdoria-Torino 0-0 Di Francesco rischia già la panca

Sampdoria e Torino si sfidano questo pomeriggio a Marassi in un match delicatissimo per entrambe le compagini, nonostante si giochi solamente la quarta giornata di campionato. I blucerchiati sono stati protagonisti di un avvio di campionato shock, che li vede ancora fermi a 0 punti dopo 3 nette sconfitte; discorso diverso per gli ospiti, che dopo un ottimo inizio si sono inceppati uscendo sconfitti a sorpresa dal posticipo casalingo di lunedì sera contro il Lecce.



LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley; De Paoli, Vieira, Ekdal, Murru; Rigoni; Quagliarella, Gabbiadini

TORINO: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ola Aina; Belotti, Zaza



Inizio di stagione da incubo per la Sampdoria: 3 sconfitte in altrettante partite giocate, 1 solo gol segnato, su rigore da Quagliarella, e ben 9 reti subite. I blucerchiati non battono il Torino a Marassi dalla stagione 2016/2017, 2-0 grazie alle reti di Barreto e Schick. Nei 52 precedenti giocati a Genova in Serie A, solo 7 vittorie granata a fronte di 21 affermazioni della Samp; 24 i nulla di fatto.

