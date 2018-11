Mazzarri: «Contento, ma non alziamo la testa». Giampaolo: «Abbiamo fatto un passo indietro»

Vittoria netta per il Torino che conquista il sesto risultato utile consecutivo e ritrova i gol di Belotti. «Oggi siamo stati più concreti, più bravi a finalizzare occasioni e il gioco creato. È una cosa a cui abbiamo lavorato tanto nelle ultime settimane : siamo stati più attenti negli episodi ma soprattutto abbiamo cercato di inculcare nella testa dei ragazzi che l'ultima e la penultima decisione va fatta con calma - ha spiegato Mazzarri -. Tutto il resto, soprattutto quando bisogna recuperare un pallone o quando si deve sviluppare il gioco va fatto a cento all'ora ma quando siamo davanti alla porta dobbiamo giocare con più serenità. Sono contento poi soprattutto per il gol di Iago, è uno di quelli che mi danno più soddisfazione perché è una situazione che avevamo provato ed è venuta bene . Quando succedono queste cose i ragazzi prendono più convinzione e la crescita potrebbe essere ancora migliore». Ma un successo non basta per soddisfare del tutto Mazzarri che invita a frenare i facili entusiasmi. «Mi è piaciuta l'attenzione e il fatto che non abbiamo più la paura di giocare. Oggi abbiamo mostrato un possesso palla più fluido e si sono fatte tante cose ma in realtà non abbiamo fatto ancora niente. Siamo all'undicesima giornata e già da sabato, (contro il Parma),dovremo stare attenti a non alzare troppo la testa perché sarebbe un delitto. La squadra sta andando bene ma deve essere più concreta e concentrata come ha fatto oggi».



Non vuole invece sentir parlare di obiettivi e in particolare di Europa: «non parlerò mai di niente che non sia la partita successiva. Un pò di esperienza ce l'ho, in questo momento bisogna pensare solo in questo modo. Più avanti vedremo». In casa granata parla anche Andrea Belotti, oggi autore di una doppietta. «Abbiamo fatto una grandissima partita su un campo come questo - dice -, che è molto difficile, perché la Sampdoria è una squadra che gioca molto bene, ma noi siamo stati talmente bravi a imporre la nostra aggressività, a non concedere spazio, questo ha fatto la differenza. Siamo contenti per la vittoria, ma anche per come è venuta. Oggi, invece, nonostante fossimo in vantaggio, abbiamo tenuto, abbiamo sofferto, ma abbiamo continuato ad attaccare. Mancavano i gol di Belotti? Sì, al Toro perché è la squadra in cui gioco, e se sono qui devo fare gol per il Toro. Oggi è un punto di cui dobbiamo andare fieri. la nazionale? È normale, qualunque giocatore pensa e spera di andare in azzurro e un pò ci sono rimasto, però alla fine, sono cose che nel calcio succedono. Devo rimanere concentrato su quello che sto facendo».



L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è deluso, in particolare dal pesante passivo. «Il punteggio finale potrebbe far pensare ad una partita disastrosa - dice -. Ma dentro la partita vanno fatte riflessioni diverse. Il Torino ci è stato superiore non tanto nei grandi contenuti quanto nei particolari come sul piano fisico, della stazza, del peso, nel vincere sui palloni aerei nella protezione della palla. Il Toro questa vittoria se l'è costruita con abilità e con la capacità di fare gol - ha spiegato il tecnico blucerchiato -. Noi invece nei particolari o quando potevamo rimetterla a posto non siamo stati né freddi né cinici né lucidi e il Torino ha meritato. Nel punteggio finale ci dobbiamo rimproverare qualcosa perché una squadra come la Samp non può perdere 4-1 in casa contro il Torino. Perché ci ridimensiona e ci toglie un pò di credibilità. Una sconfitta così ci fa fare un passo indietro sulle ambizioni di squadra e di ambiente. La sconfitta non è la fine del mondo ma ci farà riflettere e ci farà rimettere un pò di cose a posto».

