Sant'Egidio in Coppa nazionale con le calabresi del San Marco

di Giuliano Pisciotta

Chiuso il campionato con la promozione in Interregionale, parte per il Sant'Egidio Femminile l'avventura nella Coppa Italia nazionale. Il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd ha ufficializzato il calendario degli incontri che vedranno di fronte le formazioni vincitrici dei dieci trofei regionali, cui si aggiunge la vincitrice del comitato provinciale autonomo di Bolzano.



Le gialloblu di Sant'Egidio del Monte Albino se la vedranno nel primo turno contro le calabresi del New Team San Marco, formazione del piccolo comune di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, che ha vinto la coppa regionale battendo in finale per 4-2 la Eugenio Coscarello. Impossibile azzardare pronostici, anche per la limitatissima composizione del campionato regionale calabrese di calcio femminile, con sei quattro squadre in campo. Sicuramente meno articolato della Serie C campana, con valori tecnici interessanti espressi soprattutto dalle formazioni di altissima classifica.



La doppia sfida tra Sant'Egidio e San Marco è in programma tra il 26 maggio e il 2 giugno e uno sorteggio stabilirà quale squadra giocherà in casa all'andata. La vincente del doppio confronto affronterà in semifinale la squadra che si aggiudicherà il girone quadrangolare tra Lazio, Pontedera (Toscana), Picchi San Giacomo (Umbria) e Real Bellante (Abruzzo). Il doppio confronto di semifinale si disputerà il 9 e 16 giugno, mentre la finalissima sarà disputata in campo neutro il 24 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA