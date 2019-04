Sarri prova a spronare il Napoli: «Ma è difficile farne tre all'Arsenal»

«Abbiamo vinto 36 partite su 52 fatte, anche in Premier stiamo facendo bene non solo in Coppa». Maurizio Sarri difende il lavoro del suo Chelsea, vincente a Praga per 1-0 in attesa del ritorno. «Liverpool? Dopo la brutta sconfitta col City abbiamo fatto molto bene, l’autostima l’abbiamo già da un po’ perché stiamo giocando con continuità» ha detto a Sky.



«In questo momento abbiamo qualche calciatore non in condizione, ma c’è qualcuno più giovane e fresco che ci dà una mano». Poi un commento sul Napoli sconfitto a Londra. «L’Arsenal è una squadra fortissima che difficilmente perde con tre gol di scarto. Ma conosce bene la squadra e l’atmosfera del San Paolo, la partita è aperta».



