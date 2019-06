Sarri alla Juve, Jorginho in regalo ma scoppia il rebus Higuain

di Bruno Majorano

Il giorno della firma di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus non è ancora arrivato, ma è solo questione di tempo. Poco tempo. Perché gli ultimi scogli - distanza tra Chelsea e Juve per la buonuscita - sono stati limati. Merito del lavoro del ds Fabio Paratici che mercoledì a Londra ha trovato l'accordo con Marina Granovskaia, la donna di fiducia di Roman Abramovich nel Chelsea. Nei giorni scorsi se ne sono dette di ogni tipo, ma il vero problema, quello che ha rallentato l'intera operazione, era sempre legato alle cifre di indennizzo che gli inglesi chiedevano per lasciare libero Sarri. Sì, perché l'ex allenatore del Napoli non ha mai avuto il minimo dubbio: ha sempre voluto fortemente la Juventus e non ha esitato un solo istante dopo i primi approcci da parte di Paratici. Un'idea chiarissima, quella dei bianconeri: puntare su un allenatore dalla mentalità completamente nuova e opposta rispetto ad Allegri. A spostare l'ago della bilancia e convincere Abramovich a cedere, l'inserimento di una serie di bonus facilmente raggiungibili da Sarri in bianconero. Una formula quanto mai attuale che viene utilizzata praticamente in ogni grande operazione di calciomercato che prevede il trasferimento dei top player da una squadra all'altra. E siccome anche Sarri è considerato un top (quest'anno ha centrato il suo primo titolo, conquistando l'Europa League vincendo la finale-derby contro l'Arsenal), l'operazione è stata condotta allo stesso modo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

