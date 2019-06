Sarri alla Juve, l'attesa è infinita: Abramovich non dà risposte

di Pino Taormina

Guai a fare i conti senza l'oste. Soprattutto se l'oste è Roman Abramovich, il secondo uomo più ricco della Russia, con un patrimonio sterminato che, certo, non prende decisioni in base ai soldi. O ai sentimenti. Non è così scontato, nonostante la (mezza) promessa della zarina Marina, che il presidente del Chelsea dia il via libera alla partenza di Sarri. O meglio, non è così scontato che lo faccia nei tempi in cui Maurizio e la Juventus desiderano. Ecco, il destino di Maurizio Sarri è quello di aspettare. Un anno fa, come adesso. Nella sua casa di Figline, con il caldo soffocante delle colline fiorentine, tra i massaggi del suo fisioterapista per gli acciacchi alla schiena e gli ultimi infissi da sistemare nella sua villa nel Chianti dove, spera, di trasferire la famiglia entro la fine dell'anno. Ramadani, l'intermediario tuttofare, è a Milano e ha incrociato il ds della Juventus Paratici. I due sono al punto di partenza: nel senso che aspettano la decisione di Abramovich. Nessuno osa sollecitare. Né il club bianconero né il macedone che del magnate russo è uomo di fiducia per ogni tipo di operazione di mercato. A Ramadani, insomma, importa poco se Sarri resterà a Londra o andrà a Torino. Quel che conta per lui è che sia felice Abramovich.



IN FERMENTO

Dunque, Sarri è alla finestra. Ha raccontato del suo malcontento e Marina Granovskaia ha confermato che i rapporti tra lui e alcuni dei big della squadra non sono al top. Ma i due anni di contratto pesano, eccome, nella decisione che il Chelsea deve prendere. Da Londra nessuno si è fatto vivo ma è chiaro che la fumata bianca arriverà per bocca del potente ramada che ha in tasca un contratto con la Juventus da 7 milioni di euro per i prossimi tre anni. In pratica, nel giro di 12 mesi Sarri passerebbe quasi a quadruplicare lo stipendio che prendeva al Napoli. E che De Laurentiis aveva più volte proposto di innalzare. Roman Abramovich non ha ancora preso decisioni ufficiali: ma a Sarri non piace il clima che si respira intorno a lui perché di colpo è diventato uno come tanti altri, altro che Sarriball, e quando uno come Sarri diventa uno qualsiasi vuol dire che non è più lui, che ha perso il tocco, insomma che è ora di andarsene.





