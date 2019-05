Sarri, aut-aut ad Abramovich: «Se non mi amate mandatemi via»

di Pino Taormina

Difficile continuare l'avventura a Londra. Servono segnali, segnali importanti da parte del Chelsea. Che è improbabile arrivino. Magari, un prolungamento di un altro anno del contratto che scade nel 2021, in maniera tale da dare uno schiaffo a un ambiente ostile, che non ha mai smesso di cannoneggiarlo, incapace di sciogliersi persino davanti al trionfo di Baku. Solo così, con questo gesto, Maurizio Sarri d'un colpo si sentirebbe nuovamente al centro del progetto dei Blues. Come undici mesi fa. E metterebbe in un angolo le lusinghe della Juventus (ma anche, sia pur più soavi, del Milan) che da ieri non può più far finta che non ci siano. Ci sono, eccome se ci sono. E lui non le disdegna affatto. E l'offerta della Juventus lo fa sentire forte al cospetto del Chelsea. «Se non mi amate, ditemelo e mandatemi via», la sintesi del pensiero sarriano che illustrerà nel vertice di queste ore al club londinese. Di certo, è lui che deve liberarsi del Chelsea perché è difficile pensare che in questa fase la Juve tratti con i Blues il suo passaggio di panchina.



LA LUNGA NOTTE

Sarri si è finalmente sciolto dopo il 4-1 sull'Arsenal. Senza esagerare. Ha acceso una sigaretta nella zona vietata dello stadio Olimpico e ha iniziato a pensare al suo futuro. Per ben due volte, lì in Azerbaijan, nell'hotel Four Season ha incrociato il potentissimo Roman Abramovich: il magnate russo ha assistito alla prima gara dell'anno del suo Chelsea e ha rivisto il tecnico di Figline, che aveva incrociato una sola volta ad agosto. Tra i due solo qualche telefonata nel corso di questa stagione. E Sarri ha sempre raccontato che si è trattato di discorsi di natura calcistica e tecnica. Tipo, la posizione in campo di Hazard anche da Abramovich ritenuto troppo innamorato del pallone. Il padrone del Chelsea ha salutato uno a uno i calciatori, si è mostrato sorridente, si è fatto ritrarre in tante foto al fianco di Hilario e company e ha poi preso parte alla festa che si è protratta fino alle 6 del mattino al nono piano del quartier generale della squadra. Festa blindata, controllata da decine di uomini della sicurezza che hanno bloccato nella hall ogni tentativo di irruzione da parte di estranei. Abramovich si è complimentato per la vittoria e non ha nascosto la sua gioia per il trionfo europeo: il Chelsea non vinceva in Europa dal 2013. Ma il faccia a faccia è durato in tutto cinque minuti. O poco di più. Ed è stato uno scambio di convenevoli. Null'altro. Né con il presidente Bruce Buck né con la zarina Marina Granovskaia c'è stato il tempo per parlare del futuro. Non erano i momenti giusti.





