Sarri, la caduta di un mito dagli ideali ai salotti buoni

di Marilicia Salvia

Anche oggi Sarri andrà alla Juventus domani, un altro giorno è passato e le voci hanno continuato a rincorrersi senza trovare il nastro del traguardo: sarà perché Abramovich ha davvero puntato i piedi e per cedere l’allenatore fresco vincitore dell’Europa League vuole il suo bell’indennizzo milionario, o perché Andrea Agnelli tutto sommato del tecnico operaio se ne frega e sta in realtà trattando sotto traccia con Guardiola o chissà quale altro allenatore vip, certo è che al momento Maurizio Sarri è ancora il «boss» del Chelsea, nulla è cambiato rispetto agli annunci dei primi giorni e nulla ancora dà la certezza che qualcosa cambierà. Eppure tanto, anzi proprio tutto è cambiato alle nostre latitudini, su cui chiacchiere e indiscrezioni, interviste e dichiarazioni sono piombate come meteoriti inaspettate e incontrollabili.



