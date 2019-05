Chelsea, Sarri tra la Juve e la Europa: «Parlerò con il club dopo la finale»

«Io ho bisogno di parlare solo della finale e dei miei giocatori. Del mio futuro parleremo dopo»: così Maurizio Sarri risponde, durante la conferenza stampa della vigilia di Europa League con l'Arsenal, alle domande sul suo futuro che in molti vedono alla Juventus. «Devo parlare con la società - ha ribadito il tecnico toscano - ora penso alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto».



La tensione in casa Chelsea è salita di colpo dopo un contrasto in allenamento fra David Luiz e Higuain. I due, che si allenano insieme ai compagni per la rifinitura allo stadio Olimpico di Baku dove si giocherà la finale contro l'Arsenal, sono venuti a contatto in un'azione di gioco. Un contrasto come un altro, ma i due non se le sono mandati a dire e hanno continuato a discutere durante il resto dell'allenamento. Atteggiamento che - come raccontano i media inglesi - non è affatto piaciuto a Sarri: l'ex allenatore del Napoli infatti è andato su tutte le furie e quando ha lasciato il campo ha mostrato evidenti segni di insofferenza, lanciando più volte il cappello per terra nonostante i tentativi dei suoi collaboratori di calmarlo. Un segnale che mostra un pò di tensione tra i Blues e anche per Sarri, che potrebbe anche salutare la società londinese dopo la partita con l'Arsenal.

