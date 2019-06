Sarri tra il Chelsea e la Juve, tutti i dubbi di Abramovich

di Pino Taormina

Nessun blitz a Torino. Quelli che vanno di fretta e sognano l'accordo imminente devono armarsi ancora con un po' di pazienza. Perché solo da ieri pomeriggio Sarri è di nuovo in Italia, ma per il momento si è spostato a Figline, nel paese dei suoi genitori. E poi deve sbrigare qualche pratica burocratica relativa ai lavori in corso della sua nuova villa, a pochi chilometri dalla sua abitazione attuale a Vaggio. Maurizio se ne sta ancora acquattato come un gattone, e aspetta. Aspetta che Ramadani trovi un punto di intesa per il divorzio dal Chelsea. Ballano un bel po' di milioni di sterline, perché si tratta di risolvere un contratto lungo ancora due anni. Sarri ha dato la propria disponibilità a rinunciare alla buonuscita prevista dal suo accordo con i Blues da circa 5 milioni di euro. Ma gli avvocati sono alla ricerca di una intesa totale che possa portare alla rescissione consensuale. Abramovich ha qualche perplessità: è vero che la sua zarina, Marina, ha ribadito che i rapporti tra lei e Sarri sono ai minimi termini, ma il magnate russo ha visto di persona il Chelsea battere l'Arsenal a Baku e ha qualche esitazione. Ma Sarri appare certo che sia tutto fumo: alla fine andrà via da Londra e approderà alla Juventus.



