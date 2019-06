Sarri e i club Juventus di Napoli: «Vinca e noi dimenticheremo tutto»

di Gennaro Arpaia

Impossibile nascondersi dietro un dito, soprattutto se quel dito è il medio di una mano che sta per accarezzare una nuova panchina. Maurizio Sarri e la Juventus, due rette parallele fino a dodici mesi fa ed oggi quasi sposi improvvisi, un gioco di mercato che non ha solo sorpreso tutti ma sta disegnando nuovi scenari nella geografia del calcio italiano della prossima stagione.



Protagonisti di questo bailamme di mercato, soprattutto, i tifosi dell'una e dell'altra parte. «Il nostro umore è diviso: c'è chi apprezza Sarri e chi invece non dimentica il passato». Vincenzo sa bene che l'approdo di Sarri a Torino potrebbe far male a qualcuno e nel suo Club Juve di Cercola - il più importante in Campania - gli animi sono spaccati a metà. «Per me è un grandissimo allenatore. Credo sia una alternativa, però: la prima scelta era Guardiola. Il problema del dito medio c'è, ne sento parlare molto ultimamente tra i miei amici tifosi, ma sono convinto che con qualche vittoria si possa dimenticare tutto».



