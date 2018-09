Chelsea contro Liverpool, Sarri: «I Reds? Non faccio la spia»

Alla stessa ora di Juve-Napoli scende in campo anche il Chelsea di Sarri: i Bleus, a tre giorni dal successo in Coppa di Lega, affrontano alle ore 18.30 nuovamente il Liverpool, che mercoledì 3 ottobre sarà al San Paolo per il match di Champions contro gli azzurri (gli inglesi hanno 3 punti dopo la vittoria sul Psg, la formazione di Ancelotti è a 1 dopo il pareggio con la Stella Rossa a Belgrado). E alla sua ex squadra il tecnico toscano ha dedicato alcune battute alla vigilia della sfida di Premier League: «Io la spia perfetta per il Napoli? Il Napoli conosce già benissimo il Liverpool. Mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti, li stanno seguendo. Il Chelsea? Non siamo ancora al 100%, abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo progredire sotto molti punti di vista, anche tattico».

