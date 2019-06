«Sarri alla Juve fallirà»: la profezia del veggente trash è virale, ma è un fake

di Gennaro Morra

Da quando le voci del trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus sono diventate una concreta possibilità, sul web e i social network commenti, riflessioni, battute e meme ironici si sprecano. In particolare, nelle ultime ore è diventato un caso il post pubblicato su Facebook dal celebre veggente Gennaro D’Auria, che profetizza il fallimento dell’ex allenatore del Napoli, che da domani si accomoderà ufficialmente sulla panchina della squadra torinese. Un presagio che non solo prevede il flop dei bianconeri su tutti i fronti dove saranno impegnati, ma che colloca di nuovo il Napoli al secondo posto nella classifica finale di Serie A, questa volta alle spalle dell’Inter di Antonio Conte.

«Sarri sarà esonerato dalla Juve a dicembre, dopo il terzo posto ai gironi di Champions, e sarà sostituito da Gasperini – si legge nel post del sedicente veggente –. La Juve arriverà terza in campionato, alle spalle di Inter e Napoli, e perderà la finale di Europa League. Lo vedo». Una previsione che non è piaciuta nemmeno molto ai tifosi azzurri, visto che gli uomini di Ancelotti in campionato si piazzerebbero ancora una volta sul secondo gradino del podio, ma che è stata commentata e condivisa da centinaia di utenti del social network ideato da Mark Zuckerberg.Eppure quanto scritto sulla pagina denominata “Gennaro D’Auria – Official page” non verrebbe dal personaggio protagonista su radio e tv private della Campania da oltre 30 anni. Lo stesso D’Auria ci ha tenuto a precisarlo durante un intervento telefonico nella trasmissione “La Radiazza” in onda su Radio Marte: «Si tratta di un figlio di pu*****, che ha diffuso notizie false, anche perché io sostengo il contrario – ha detto allo speaker Gianni Simioli –. Io spero che la Polizia Postale indaghi e fermi questo personaggio orribile che si spaccia per me sui social network». Poi, sollecitato ancora da Simioli, dà la sua reale profezia sull’allenatore toscano: «Per lui prevedo la morte». Sperando che la previsione del veggente trash riguardi solo la vita professionale e sportiva di Maurizio Sarri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA