Sarri alla Juve, ci siamo davvero: arriva il via libera del Chelsea

di Bruno Majorano

Le distanze si sono ridotte e adesso Maurizio Sarri può davvero diventare il nuovo allenatore della Juventus. L'accordo è in via di definizione, ma è stato raggiunto grazie ai buoni rapporti che ci sono tra i due club e in particolare tra due veri artefici dell'operazione: Fabio Paratici e Marina Granovskaia che hanno lavorato a lungo per trovare il raggiungimento del bene comune.



LA TRATTATIVA

Il bene comune in questione è il passaggio di Sarri alla Juventus e il pagamento di una buonuscita al Chelsea. Era la distanza tra la domanda da parte del club londinese e l'offerta di Agnelli a tenere ancora tutto in discussione, ma l'ultimo incontro tra il ds bianconero e la donna di fiducia di Ambramovich ad aver fatto trovare la quadra di una situazione che rischiava di ingarbugliarsi troppo e andare ancora per le lunghe. D'altra parte nei giorni scorsi sembra che l'oligarca russo si fosse deciso a mettersi a dispetto e non concedere a Sarri, fresco della vittoria dell'Europa League, la possibilità di accettare la proposta della Juventus che già da tempo aveva trovato grazie al lavoro del suo agente Falì Ramadani. Solo nella giornata di ieri, però, c'è stata l'accelerata decisiva per ridurre il gap tra Chelsea e Juve e trovare l'accordo per potersi lasciare tutti felici e contenti. Ecco allora che l'intesa di massima tra le parti è stata raggiunta. Come? L'indennizzo al quale il Chelsea ha fatto capire dall'inizio di non voler rinunciare, ci sarà, ma in parte minima. Prevedendo una quota fissa ed un'altra variabile di bonus legati ai risultati che lo stesso Sarri otterrà sulla panchina della Juventus. Solo a quel punto il Chelsea non ha più messo i bastoni tra le ruote. E nell'arco di tempo intercorso tra l'accordo di Sarri con la Juventus e il via libera da parte del club, i blues hanno avuto modo di contattare e chiudere con Lampard come sostituto dell'italiano in panchina. I bianconeri hanno atteso e rispettato queste tempistiche del Chelsea e adesso siamo davvero ai titoli di coda di questa telenovela che sembrava potersi protrarre ancora a lungo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO