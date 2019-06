La freddezza del popolo juventino: solo 20 tifosi per la prima di Sarri

di Pino Taormina

Gli è andata bene. Non c'è che dire. Massimiliano Allegri, il 16 luglio del 2014, nel giorno della presentazione, al contrario, venne accolto da 100 ultrà che pretesero di incontrare l'allora direttore generale Marotta e chiedere conto del perché prendere l'ex milanista alla guida della Juve. In molti rispolverarono persino i tweet dell'allora lady Allegri che aveva parlato della vecchia Signora come «vergogna d'Italia». In quella torbida estate, però, il povero Allegri doveva fare i conti anche con il modo, brusco, con cui Antonio Conte lasciava i bianconeri per trasferirsi sulla panchina della Nazionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO