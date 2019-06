Sarri-Juventus, la stretta finale: è arrivato il giorno della verità

di Alessandro Ferri

Mancano le panchine di Juventus e Milan, oltre a quelle delle due genovesi, per chiudere il mercato allenatori e dare il via alla campagna trasferimenti che ufficialmente prenderà il via il primo luglio. Quella che si apre sarà dunque la settimana decisiva per conoscere il dopo-Allegri e il dopo-Gattuso, con Maurizio Sarri e Marco Giampaolo in pole. La panchina dei campioni d'Italia resta ovviamente lo snodo cruciale e l'annuncio può arrivare già oggi da Torino. Dopo i vertici che vi sono stati tra Londra, Milano e Montecarlo alla fine della stagione del Chelsea, chiusa con la conquista dell'Europa League, non ci sono più dubbi sull'accordo tra l'ex tecnico del Napoli e la Juventus. Contratto triennale, stipendio da sei milioni annui, un bel po' di operazioni che il direttore sportivo Paratici sta mettendo a punto per tentare nella prossima stagione di conquistare non solo lo scudetto ma anche la Champions League.



Come sarà la Juve di Sarri? Il tecnico si è concesso una vacanza toscana, il cellulare sempre acceso in attesa di una chiamata dal procuratore Ramadani e da Paratici per fissare l'appuntamento per le firme con Agnelli. Il ds e il presidente hanno già portato a casa qualche operazione in ottica futura (Romero e Demiral). Milinkovic, Pogba, Rabiot ed Eriksen restano obiettivi più che concreti. Il centrocampista serbo della Lazio è la principale alternativa al francese dello United, che costa caro ed è un obiettivo serio del Real pronto ad un esborso superiore rispetto a quello della Juve: Romero e Spinazzola potrebbero essere i nomi giusti per convincere Lotito.





