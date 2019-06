Vertice a Londra, Sarri vede la Juve e il Chelsea apre al via libera

di Pino Taormina

Marina Granovskaia ha ascoltato Abdilgafar Fali Ramadani, per circa 2 ore. E con loro c'era anche Maurizio Sarri. Si dice che il macedone sia uno dei pochi che possa darsi del tu con la zarina del Chelsea. Lui per il Chelsea non è solo un uomo di riferimento, ma è una specie di terza colonna: dunque, Ramadani è stato chiaro con il club londinese e non ha usato giri di parole. Non avrebbe senso. La Juve vuole Sarri e Sarri vuole la Juve: Maurizio ha spiegato tutti i momenti negativi che ha vissuto a Londra e il senso di abbandono di una società che lo ha lasciato in balì della critiche. A Sarri non sfugge un dettaglio: gli è ben chiaro - e non da pochi giorni - che Ramadani è per prima cosa, ancor prima che il suo agente, l'uomo di fiducia di Abramovich: e quindi, al Chelsea non farebbe mai uno sgarbo. Di nessun genere. Dunque, non porterebbe mai via l'allenatore al magnate andando allo scontro. Se per un motivo o un altro il multimiliardario russo decide di tenere Sarri al Chelsea, Sarri resterà al Chelsea. Ieri, però, Marina ha aperto all'addio e alla Juve è giunta la telefonata di Ramadani che ha parzialmente rassicurato Agnelli: sì, l'affare ora si può fare davvero. Ma la condizione è una: il Chelsea deve decidere se scaricarlo o no. E non c'è indennizzo che tenga. Questo a Sarri è chiaro. Ma attenzione: perché in questo gioco c'è una posizione che non è ancora chiara: proprio quella della Juventus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO