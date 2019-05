Sarri: «Mai chiamato dalla Juventus Voglio restare al Chelsea»

di Pino Taormina



La zarina Marina Granovskaia e il presidente Bruce Buck sono avvisati: «Se c'è qualcuno che non è contento di me o deve giudicare i miei 10 mesi al Chelsea solo per una partita, me lo dicano e io vado via subito. Ma dall'Italia, nessuno mi ha chiamato». Maurizio Sarri ha il muso lungo dei giorni che promettono battaglia. Quasi sfida, con le sue parole, Abramovich. Non proprio una saggia strategia, a dire il vero. Gli inglesi da tempo non sono più in delirio da sarrismo. Nella frenesia del momento l'unica cosa che mette davanti a tutto è quello «zero titoli». «Nessuno mi ha chiamato. Ma vi pare - dice - che uno come me che ha la possibilità di vincere per la prima volta qualcosa si mette a pensare a qualcosa d'altro rispetto alla finale di Baku?». Parole che non sgombrano i rumoers che arrivano da Torino dove Sarri è con Guardiola, Inzaghi, Pochettino, Conte e Mourinho in cima ai sogni di Andrea Agnelli.



