Sorpresa, il Chelsea scarica Sarri e riparte con il francese Blanc

Il nuovo progetto tecnico del Chelsea partirà sotto il nome di Laurent Blanc. Il tecnico francese è infatti a un passo dai blues. La voce arriva direttamente dall'Inghilterra dove SkySports racconta di un'intesa ormai definita anche nei dettagli. Naufragata ormai la trattativa per Maurizio Sarri. A Maurizio Sarri è risultata fatale la clausola da rescissione da 8 milioni con il Napoli, valida fino al 31 maggio scorso. Dopo l'accordo tra Sarri e gli inglesi, il club di Abramovich non ha voluto versare gli 8 milioni e così ha virato su un nuovo obiettivo. Sarri, in questo momento, è considerata un'opzione valida per il Tottenham se Pochettino dovesse trasferirsi al Real Madrid. Adesso è scattato il conto alla rovescia per avere le firme e l'ufficialità di Blanc: potrebbero arrivare subito dopo l'esonero di Antonio Conte.

