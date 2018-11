Sarri, che record con il Chelsea: è l'unico imbattuto tra i big d'Europa

14 vittorie e 3 pareggi. Sconfitte? Nessuna. Il Chelsea di Maurizio Sarri non si accontenta di mettere in campo le splendide idee del suo allenatore, ma riesce anche a battere un piccolo record di questo inizio di stagione: i Blues, dopo l’ultimo turno europeo, sono infatti l’unica squadra dei cinque maggiori campionati continentali a non aver mai conosciuto la sconfitta.



Da quando è arrivato in Premier League, dunque, l’ex allenatore del Napoli è riuscito a trasformare la squadra che era di Conte in una corazzata che vuole competere su ogni fronte almeno fino a fine stagione. Ci sarà da lavorare in campionato, dove insegue il Manchester City e si divide il podio insieme alle altre grandi d’Inghilterra come il Liverpool. Meno complicato potrebbe essere in Europa League dove il Chelsea sembra effettivamente la più accreditata per la vittoria finale.



I 38 gol segnati e i soli 12 subiti fin qui danno il senso del grande lavoro fatto da Sarri in questi primi mesi, un lavoro che ha trasformato il Chelsea da squadra di primo livello a competitor per ogni competizione. E, dopo la sconfitta della Juventus in Champions League per opera del Manchester United, sono i Blues a mantenere lo speciale record, un primato da difendere anche nella prossima gara di Premier contro l’Everton.

