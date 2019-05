«Sarri saboterà la Juventus, vi entrerà per poi rovinarla»

di Bruno Majorano

Il web è un posto meraviglioso. Una piazza a portata di click dove tutti possono salire sul pulpito e dire la propria. Durante il triennio di Sarri a Napoli è stata creata addirittura una pagina dedicata all'ex allenatore «Sarristi gioia e rivoluzione». «La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni. Ma viene un giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza», con queste parole di Albert Camus si presenta il gruppo su Facebook che negli ultimi giorni è letteralmente in fermento. Colpa delle voci - sempre più insistenti - del possibile sbarco di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Un vero e proprio tam tam diventato unico argomento di conversazione. Nessuno, ad esempio, accenna alla finale di Europa League che pure Sarri dovrà disputare la settimana prossima a Baku alla guida del Chelsea e che gli consentirebbe di portare a casa il primo trofeo della sua carriera.



LA DIFESA

L'ultimo post pubblicato dagli amministratori è chiarissimo. «Lo sappiamo che molti di voi stanno vivendo questo momento. Ma attualmente il Comandante, stando alle nostre stime, sta riguardando Brighton-Arsenal dello scorso 26 dicembre. Resistere. Resistere. Resistere». Il tutto corredato da una foto di Nanni Moretti e una citazione del regista italiano con le parole più appropriate per Sarri. «Maurizio rispondi, reagisci, dì qualcosa. Maurizio, dì una cosa contro la Juventus! Dì una cosa anche non contro la Juventus, di civiltà! Maurizio, dì una cosa, dì qualcosa, reagisci». Insomma, chiarissimo il concetto del cosiddetto «Comitato centrale». Sotto il post iniziale ci sono i commenti di tutti i sarristi che sono spaccati. Ivano Masaniello Tagliaferri, infatti scrive con certezza assoluta: «Se va alla Juve per me muore nel ricordo, gli vorrò sempre bene in un certo senso, ma un po' meno».



LA FINE DI UN SOGNO

Altri, poi, sono quelli che immaginano (con non poche sofferenze) l'approdo di Sarri alla Juve come la fine di un ideale che li accompagna dal primo giorno a Napoli. «Quello di Sarri alla Juventus, sarebbe il tradimento del millennio...altro che Higuain. Al 99% non riuscirei più a seguire il calcio», commenta Raffaele Rolletta. C'è anche chi prova a convincerlo con un appello social. «Dovesse andare veramente sarebbe una delusione totale. Da idolo a incoerente come gli altri è un attimo. Comandante non fare cazzate», scrive Niccolò Pascale. Nicola Summa ne fa proprio una ragione ideologica. «Se va alla Juve l'Utopia sarrista decade; l'obiettivo è assaltare il palazzo del potere non scalarlo dall'interno».



I RASSEGNATI

Come spesso accade, poi, ci sono quelli che sembrano aver già somatizzato la cosa. La danno praticamente già per fatta e per tanto provano a trovare delle spiegazioni logiche a tale scelta, o i complottisti, come Marco Palmieri, che rasserena tutti e tira fuori l'idea geniale del piano di Maurizio Sarri. «Tranquilli, starà pensando di sabotare la Juve dall'interno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA