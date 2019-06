Sarri, vacanze sull'Adriatico aspettando l'annuncio Juve

TORINO Un'altra settimana di attesa è finita per Maurizio Sarri. L'ex tecnico di Napoli e Chelsea ha lasciato la Toscana e si è trasferito a San Benedetto del Tronto, sull'Adriatico, dove abitualmente trascorre le vacanze estive. Qui aspetterà la telefonata del direttore sportivo della Juve, Paratici, e del procuratore Ramadani, che ha gestito la chiusura del rapporto con il club di Abramovich, per recarsi a Torino e firmare il contratto che lo porterà sulla panchina della squadra campione d'Italia. Gli incontri tra Paratici e Ramadani, tra Londra e Milano nei giorni scorsi, hanno sistemato la questione e Sarri potrà firmare un biennale con opzione per la terza stagione, a 7 milioni annui. Dopo, si entrerà nel vivo dell'argomento mercato, perché l'obiettivo del club bianconero è tentare la conquista della Champions nel 2020.





