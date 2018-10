Live Sassuolo-Bologna 1-2 Mbaye riporta avanti Inzaghi

Il Sassuolo è reduce dal pareggio a reti inviolate conseguito sul campo della Sampdoria nel posticipo del lunedì sera della scorsa giornata di campionato, il Bologna dal 2-2 interno in rimonta col Torino allo stadio Dall'Ara; i neroverdi cercano quest'oggi al Mapei stadium i 3 punti per posizionarsi stabilmente nella parte alta della classifica, i felsinei per tenere a dovuta distanza il terzultimo posto in graduatoria.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Ferrari, Magnani, Rogerio; Magnanelli, Bourabia, Djuricic; Berardi, Babacar, Di Francesco. All: Roberto De Zerbi

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio. All: Filippo Inzaghi

