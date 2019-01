Sassuolo, De Zerbi: «Gol annulato? Non lo so, ma dobbiamo crescere»

«Goal annullato? È difficile giudicare, non sono abituato ad entrare negli errori o presunti tali degli arbitri che possono sbagliare. Il Var è una garanzia per tutti anche se oggi ci ha tolto un gol, ma vorrei capire se sono due azioni differenti o meno». Roberto De Zerbi non fa drammi, il Sassuolo resta soddisfatto di quanto fatto al San Paolo e del suo percorso. «Siamo contenti per la buona partita fatta, possiamo far di più perchè potevamo fare dei gol e ne abbiamo subiti in maniera troppo facile, ma poi bisogna dare meriti agli avversari».



Ai microfoni di Rai Sport l'allenatore neroverde ha richiamato i suoi dopo l'ultimo periodo. «Abbiamo iniziato bene ed avevamo fuori dei giocatori determinanti. Qualche pareggio di troppo ultimamente che con più cattiveria avremmo potuto trasformare in vittorie», ha confessato. «Venticinque punti in camponato sono tanti, ne avessimo fatti trenta avremmo fatto un capolavoro. Siamo una squadra giovane ma con un grande potenziale che non sempre esprimiamo».

