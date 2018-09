Sassuolo-Milan 1-4: Kessie, doppio Suso e Castillejo fanno respirare Gattuso

Il Milan vince a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-4) grazie ai gol di Kessie, Suso (doppietta) e Castillejo e Rino Gattuso in una notte scaccia i fantasmi di Antonio Conte e Roberto Donadoni. Dopo tre pareggi di fila in campionato, ai rossoneri serviva una vittoria per cominciare a scalare posizioni in classifica e non perdere altro terreno per il quarto posto. Il Sassuolo resta a 13 punti in compagnia dell’Inter, nonostante abbia iniziato bene. Il Milan sta dando prova di saper soffrire e alla fine conquista un successo importante su un campo difficile. Gli emiliani sono subito pericolosi al 3’, quando Di Francesco mette in area un pallone pericoloso senza trovare nessuno. Il palo di Suso al 4’ rischia di essere soltanto un lampo dei rossoneri, in sofferenza quando il Sassuolo ha la palla. Ma da una ripartenza di Calhanoglu, la squadra di Gattuso sfiora il gol. Palla a Kessie, pallonetto e salvataggio incredibile sulla riga di Lirola (26’). La risposta del Sassuolo arriva nel giro di 3’. Al 31’ Donnarumma respinge una conclusione ravvicinata di Di Francesco e al 34’ è Abate ad anticipare l’esterno degli emiliani salvando un gol già fatto. Nel momento migliore del Sassuolo, il Milan trova il vantaggio. Siamo al 38’: Kessie vince un contrasto nella tre quarti, si invola verso l’area avversaria e batte Consigli con un rasoterra angolato. La ripresa inizia benissimo per i rossoneri. Quando sempre che il Sassuolo sia entrato con più grinta, Suso illumina il Mapei Stadium con un gran tiro di sinistro che si insacca alle spalle di Consigli. Il Sassuolo protesta per un contatto in area tra Biglia (già ammonito) e Di Francesco, ma al 15’ subisce anche la terza rete firmata da Castillejo. De Zerbi corre ai ripari mandando in campo Boga e Djuricic ed è lui ad accorciare le distanze 10’ dopo il suo ingresso. Il Sassuolo continua ad attaccare, il Milan resiste e firma il quarto gol ancora con Suso. Gattuso ora chiede continuità già contro Olympiacos (giovedì, Europa League) e Chievo.



LEGGI LA CRONACA



© RIPRODUZIONE RISERVATA