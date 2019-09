Scaroni e Antonello: San Siro non va più bene per Milan e Inter

«Lo stadio Meazza così com'è non è più uno stadio che va bene per due grandi squadre con grandi ambizioni. Non va più bene, siamo affezionati a San Siro ma ha fatto il suo tempo». Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, durante la presentazione dei progetti per il nuovo stadio San Siro. «Dobbiamo cogliere l'occasione per procedere sulla strada del moderno, di un quartiere che viva 365 giorni l'anno trasformando una zona come quella di San Siro che oggi è un non luogo».



«Dobbiamo avere un progetto immerso nella realtà dei milanesi, un progetto per Milano e i cittadini, non solo per i tifosi e chi va allo stadio. Da oggi inizia un percorso di condivisione con i cittadini». Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, durante la presentazione dei progetti per il nuovo stadio San Siro. «Se dovessimo ristrutturare San Siro, il lavoro sarebbe talmente imponente che non cambierebbe l'identità dell'attuale stadio. Il Meazza non è più adeguato agli standard europei per spazi interni, visibilità e comfort».

© RIPRODUZIONE RISERVATA