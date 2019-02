Scintille Chelsea: Kepa rifiuta il cambio e Sarri lascia la panchina

Il Chelsea ha perso la finale di Carabao Cup ai rigori contro il Manchester City di Guardiola. Una sconfitta pesante condizionata dall'errore dal dischetto di Jorginho nel momento decisivo e che fa tremare la panchina di Maurizio Sarri, già in bilico prima di stasera.



Ma a catturare l'atteznione di tifosi e appassionati in giro per il mondo più della sconfitta è quanto accaduto nei minuti finali dei tempi supplementari. Kepa, portiere dei Blues, non era al massimo della condizione fisica, con un fastidio ai flessori già accusato durante il match. In vista dei rigori, Sarri aveva deciso per la sua sotituzione con Caballero, un cambio però rifiutato dal giovane portiere spagnolo.



Kepa ha prima litigato a distanza con Sarri e Zola negando la sua uscita dal campo, poi non si è lasciato convincere da David Luiz, arrivato da lui per convincerlo. Sarri, visibilmente adirato con il portiere, si è prima lamentato con il suo staff, poi ha lasciato la panchina per qualche istante prima di far ritorno in campo.



L'allenatore non ha poi parlato con il suo portiere prima dei rigori: ancora arrabbiato, Sarri è stato infatti "frenato" da Rudiger, che ha evitato qualsiasi contatto tra i due prima della lotteria decisiva. Un episodio che sta facendo già il giro del web ed è anche termometro della situazione in casa Chelsea, con il toscano in bilico dopo l'ennesima delusione.









© RIPRODUZIONE RISERVATA