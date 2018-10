Scoppia il «caso» Sarri in Premier: «Si è pulito il naso su Mourinho»

Semplice casualità o volontà specifica? Nel frattempo, in Inghilterra scoppia il «caso» Sarri. L'ex allenatore del Napoli ha affrontato il Manchester United di José Mourinho nell'ultimo weekend. Dopo il concitato finale, con il Chelsea che agguanta il 2-2 in pieno recupero, i due allenatori si salutano cordialmente allontanando i veleni degli ultimi giorni, ma un gesto del toscano balza all'onore delle cronache.



Come si vede dai filmati beccati dalle telecamere, Sarri si tocca il naso prima di salutare Mourinho e, nel gesto successivo, sembra quasi pulirsi le dita incriminate sulla giacca del rivale portoghese. Un episodio che non è passato inosservato alle cronache dei quotidiani inglesi né tantomeno ai social e che fa parlare molto oltre la Manica. In attesa di scoprire la verità.



Sarri picks his nose and wipes it on Mourinho’s Jacket, Lmao. pic.twitter.com/Ab1WmmXIgz — Pys (@CFCPys) 20 de octubre de 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA