Il Questore di Torino, Francesco Messina ha emesso un provvedimento Daspo nei confronti del tifoso del Napoli, non residente in Campania che, arrestato in occasione della partita con la Juventus di sabato scorso per lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento. Il ventiseienne era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza interna all'impianto sportivo mentre danneggiava, prima con calci e poi con le mani, un seggiolino e, in seguito lo scagliava nel settore riservato alla tifoseria juventina. In particolare il questore ha vietato al giovane per tre anni l'accesso agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio dei campionati di serie A, B, Lega Pro Divisione Unica, Coppe nazionali ed internazionali. Il divieto è esteso anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA