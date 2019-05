Non è andata benissimo la trasferta a Napoli dell'Inter di Luciano Spalletti, uscita sconfitta 4-1 al San Paolo contro gli azzurri: inutile il gol finale su rigore di Mauro Icardi, peraltro subentrato nella ripresa (dall'inizio gli era stato preferito Lautaro Martinez). E inutile, il suo gol, lo hanno definito anche telecronista e opinionista di Sky Sport, Riccardo Trevisani e Lele Adani.



«Un gol totalmente inutile», dicono entrambi dopo la rete su rigore. E Wanda Nara, compagna e agente di Icardi, non ha preso benissimo questa disamina da parte dei due commentatori: «Inutile la reconcha de tu hermana», le sue parole in una story su Instagram, un'espressione traducibile con un «inutile sarà tua sorella». Ma poco dopo Wanda, forse resasi conto di aver esagerato, ha cancellato la story: cancellazione inutile dato che poco dopo c'erano già utenti che l'avevano salvata e ricondivisa su Twitter.

