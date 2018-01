Verdi, Donadoni apre: «Lo terrei, ma come si rinuncia al Napoli?»

di Gennaro Arpaia

«Penso di trattenerlo qui, ma quando un giocatore ha una possibilità così importante non credo sia da sottovalutare». Roberto Donadoni ha le idee chiare su Simone Verdi e sulle chances del calciatore di poter finire al Napoli in questa finestra di mercato invernale. «Tutto dipenderà da lui, dalle sue convinzioni e dalla sua voglia». Il club azzurro spera di convincerlo e di poterlo riportare alla corte di Sarri, conosciuto già ai tempi di Empoli.



«Io da allenatore sono contento di avere Simone, ma mi rendo conto che rinunciare a offerte importanti non è semplice» ha continuato Donadoni in conferenza stampa. «Anche io ad un certo punto della mia carriera da calciatore mi trovai a scegliere tra Juve e Milan: fu una decisione molto difficile, ma come fai a rinunciarci? Il Bologna non è il Napoli, o la Juve, l'Inter o la Roma. Vogliamo arrivare a quei livelli, ma in questo momento il gap c'è. Non penso che le tante voci di mercato possano distrarlo, ieri s'è allenato bene con il gruppo».

