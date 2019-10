«Mettiamo i punti fermi: Gomez, Ilicic e Zapata non sono così facilmente sostituibili per le loro caratteristiche. Nessuno mi metta in bocca che ogni volta dovrei fare 4-5 cambi per partito preso». Gian Piero Gasperini è contro il turnover. «Devo verificare le condizioni di Duvan. Ilicic ha doti uniche e non lo giudico certo per il rigore sbagliato con lo Shakhtar - rimarca il tecnico dell'Atalanta -. Gomez da punta pura sarebbe snaturato rispetto al suo ruolo attuale di cucitura col centrocampo. Malinovskyi è bravo, ma non è che possano giocare in quattro davanti. Muriel ha saltato le ultime due di campionato per tonsillite».

Nessuna sottovalutazione del Lecce, insomma: «Una neopromossa di qualità, a viso aperto, capace di vincere in trasferta con Torino e Spal. Falco salta sempre l'uomo. Dobbiamo essere avvelenati e determinati: una vittoria domani renderebbe più che positivo il bilancio in prossimità della seconda pausa per le Nazionali: finora abbiamo sbagliato solo la partita di Zagabria». La Champions, croce e delizia: «Contro lo Shakhtar il 2-1 a sfavore all'ultimo minuto falsa la prospettiva, è stata l'Atalanta di più alto livello mai vista da quando la alleno - prosegue Gasperini - Poter competere contro una compagine di seconda fascia in coppa è un volano per l'intera stagione e per la crescita tecnica».

Sulla formazione, l'allenatore nerazzurro resta abbottonato: «Kjaer? Oggi ho intenzione di metterlo in campo, domani chissà. A Roma ha fatto molto bene. E' arrivato solo il 31 agosto, poi è andato via quasi subito per la nazionale e dopodomani ci va di nuovo. E per spostare quei tre davanti serve tanta roba. Scende in campo la formazione migliore». Che si ritrova il problema del rigorista dopo martedì sera a San Siro: «Ilicic di solito li mette, abbiamo Muriel e Malinovskyi in subordine». Il capitolo del ritorno alle origini non lascia Gasperini indifferente: esiliata a Reggio Emilia contro Genoa e Sassuolo nel finale dello scorso campionato, nel corrente contro Torino e Fiorentina a Parma, la squadra bergamasca finalmente esordisce nel suo Gewiss Stadium con la Curva Nord rifatta (9.121 posti a sedere coperti). «Lo stadio nuovo ci regala una motivazione in più - chiude Gasperini - Il non dover prendere sempre il pullman ci evita la partenza il giorno prima e magari il rientro di notte. Un impianto bellissimo con un impatto straordinario, ma anche un'opera per tutta la città».

